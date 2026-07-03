Sports
Wimbledon third round schedule on Friday, July 3: Sinner, Djokovic, Sabalenka play today
All Wimbledon matches today, Friday (men's and women's singles).
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Wimbledon continues in third round (round of 32) with matches taking place on Friday and Saturday. Matches today, Friday, will begin at 11 AM BST, 12 CEST, with players like Jannik Sinner. Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jódar, Tommy Paul, and Alejandro Davidovich Fokina in men's singles; and Naomi Osaka, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, and Coco Gauff in women's singles.
Tomorrow, Saturday, will be the day for Tiafoe, Zverev, Fritz, Cobolli (men), and Cirstea, Rybakina, Swiatek, Paolini, and Kostyuk (women) among others, before the final stages begin with round of 16 on Sunday.
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Wimbledon schedule for third round, Friday, July 3:
Men's singles
- Roman Safiullin (Q) vs João Fonseca (24) - 11:00 BST / 12:00 CEST
- Jan-Lennard Struff vs Daniil Medvedev (8) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Rafael Jodar (23) vs Shintaro Mochizuki (Q) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Rinderknech (25) vs Novak Djokovic (7) - 13:30 BST / 14:30 CEST
- Alejandro Davidovich Fokina (22) vs Márton Fucsovics - 13:40 BST / 14:40 CEST
- Hubert Hurkacz vs Tommy Paul (21) - 13:50 BST / 14:50 CEST
- Jannik Sinner (1) vs Jenson Brooksby - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Félix Auger-Aliassime (3) vs Mingge Zheng (Q) - 16:20 BST / 17:20 CEST
Women's singles
- Belinda Bencic (11) vs Anna Kalinskaya (19) - 11:00 BST / 12:00 CEST
- Ekaterina Alexandrova (18) vs Iva Jovic (16) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Jessica Pegula (4) vs Jéssica Bouzas Maneiro - 12:40 BST / 13:40 CEST
- Daria Kasatkina vs Naomi Osaka (14) - 13:00 BST / 14:00 CEST
- Nikola Bartůňková vs Barbora Krejčíková - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Karolína Muchová (10) vs Mananchaya Sawangkaew (Q) - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Aryna Sabalenka (1) vs Jeļena Ostapenko - 15:10 BST / 16:10 CEST
- Claire Liu (Q) vs Coco Gauff (7) - 15:50 BST / 16:50 CEST