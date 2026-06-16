Gamereactor

  •   English

Log in member
Gamereactor
World news

Hundreds of cats saved from slaughterhouses in Vietnam

Vietnamese authorities have rescued around 400 cats after raiding a criminal network allegedly involved in stealing pets and selling them to slaughterhouses.

Subscribe to our newsletter here!

* Required field
HQ

Vietnamesiska myndigheter har räddat hundratals katter i samband med ett tillslag mot ett nätverk som misstänks ha stulit dem och sedan sålt djuren vidare till slakterier. Enligt uppgifter från polis greps nio personer i samband med insatsen.

Totalt räddades omkring 400 katter vid tillslaget och ett 40-tal av dessa har redan kunnat återförenas med sina lyckliga ägare. Föga förvånande så har fallet väckt mycket starka reaktioner, inte bara i Vietnam utan även internationellt där man nu ifrågasätter handeln med hund- och kattkött som länge varit en kontroversiell fråga.

Polisen fortsätter nu utredningen och djurskyddsorganisationer hoppas att insatsen ska leda till hårdare åtgärder mot illegal handel av sällskapsdjur.

Hundreds of cats saved from slaughterhouses in Vietnam

This post is tagged as:

World news


Loading next content