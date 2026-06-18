Sports
World Cup 2026 standings after Week 1, times for group matchday 2 (June 18-24)
Who's doing better at World Cup after week 1 of the group stage?
HQ
World Cup 2026 has completed the first matchday of the group stage. From today, Thursday, June 18, the second matchday begins with Czechia vs. South Africa and Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina in the afternoon/evening; and Canada vs. Qatar and Mexico vs. South Korea in the night/early hours of Friday.
There are still two matches to be held in each group, and everything can change, but so far, there have been clear winners and losers of these first matches. These are the current standings in all 12 World Cup groups:
World Cup group stage table after matchday 2:
Group A
- Mexico — 3 pts, GD +2
- South Korea — 3 pts, GD +1
- Czechia — 0 pts, GD -1
- South Africa — 0 pts, GD -2
Group B
- Switzerland — 1 pt, GD 0
- Canada — 1 pt, GD 0
- Qatar — 1 pt, GD 0
- Bosnia & Herzegovina — 1 pt, GD 0
Group C
- Scotland — 3 pts, GD +1
- Morocco — 1 pt, GD 0
- Brazil — 1 pt, GD 0
- Haiti — 0 pts, GD -1
Group D
- United States — 3 pts, GD +3
- Australia — 3 pts, GD +2
- Turkey — 0 pts, GD -2
- Paraguay — 0 pts, GD -3
Group E
- Germany — 3 pts, GD +6
- Ivory Coast — 3 pts, GD +1
- Ecuador — 0 pts, GD -1
- Curaçao — 0 pts, GD -6
Group F
- Sweden — 3 pts, GD +4
- Japan — 1 pt, GD 0
- Netherlands — 1 pt, GD 0
- Tunisia — 0 pts, GD -4
Group G
- New Zealand — 1 pt, GD 0
- Iran — 1 pt, GD 0
- Belgium — 1 pt, GD 0
- Egypt — 1 pt, GD 0
Group H
- Uruguay — 1 pt, GD 0
- Saudi Arabia — 1 pt, GD 0
- Spain — 1 pt, GD 0
- Cape Verde — 1 pt, GD 0
Group I
- Norway — 3 pts, GD +3
- France — 3 pts, GD +2
- Senegal — 0 pts, GD -2
- Iraq — 0 pts, GD -3
Group J
- Argentina — 3 pts, GD +3
- Austria — 3 pts, GD +2
- Jordan — 0 pts, GD -2
- Algeria — 0 pts, GD -3
Group K
- Colombia — 3 pts, GD +2
- DR Congo — 1 pt, GD 0
- Portugal — 1 pt, GD 0
- Uzbekistan — 0 pts, GD -2
Group L
- England — 3 pts, GD +2
- Ghana — 3 pts, GD +1
- Panama — 0 pts, GD -1
- Croatia — 0 pts, GD -2
If you don't want to miss anything, here's a refresher of what's coming in World Cup matchday 2, from Thursday, June 18 to Wednesday, June 24.
World Cup Matchday 2 group stage
Thursday, June 18
- Group A: Czech Republic vs South Africa (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Friday, June 19
- Group B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -of Thursday-), Vancouver, Canada
- Group A: Mexico vs South Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico
- Group D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Saturday, June 20
- Group C: Scotland vs Morocco (00:00 CEST, 23:00 BST -of Friday-), Foxborough, USA
- Group C: Brazil vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Group D: Turkey vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Group F: Netherlands vs Sweden (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group E: Germany vs Ivory Coast (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada
Sunday, June 21
- Group E: Ecuador vs Curacao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Group F: Tunisia vs Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Group H: Spain vs Saudi Arabia (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Group G: Belgium vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Monday, June 22
- Group H: Uruguay vs Cape Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -of Sunday-), Miami, USA
- Group G: New Zealand vs Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Group J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Group I: France vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Tuesday, June 23
- Group I: Norway vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Group J: Jordan vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Group K: Portugal vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group L: England vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Wednesday, June 24
- Group L: Panama vs Croatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Group K: Colombia vs DR Congo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico