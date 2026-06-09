Sports
World Cup 2026: All group stage matches in European time (CEST, BST)
Here's your calendar for all 72 group stage matches between June 11 and June 27 in World Cup 2026.
HQ
World Cup 2026 finally begins this Thursday, June 11, with the opening match between Mexico and South Africa, taking place at 21:00 CEST, 20:00 BST in Guadalajara, Mexico. However, some of the matches of this North American World Cup will take place in the middle of the night in Europe.
This, and the fact that it's the largest World Cup ever with 12 groups of four teams (each team plays three times, so there will be six matches per group, 72 matches in total during the group stage between June 11 and June 27), make this a particularly difficult competition to follow.
Here, you have a list of all group stage matches in World Cup and the times in Central European Summer Time (CEST) and British Summer Time (BST):
Matchday 1
Thursday, June 11
- Group A: Mexico vs South Africa (21:00 CEST, 20:00 BST), Mexico City, Mexico
Friday, June 12
- Group A: South Korea vs Czech Republic (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico
- Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Saturday, June 13
- Group D: USA vs Paraguay (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Group B: Qatar vs Switzerland (21:00 CEST, 20:00 BST), Santa Clara, USA
Sunday, June 14
- Group C: Brazil vs Morocco (00:00 CEST, 23:00 BST -of Saturday), New Jersey, USA
- Group C: Haiti vs Scotland (03:00 CEST, 03:00 BST), Foxborough, USA
- Group D: Australia vs Turkey (06:00 CEST, 05:00 BST), Vancouver, Canada
- Group E: Germany vs Curacao (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group F: Netherlands vs Japan (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Monday, June 15
- Group E: Ivory Coast vs Ecuador (01:00 CEST, 00:00 BST), Philadelphia, USA
- Group F: Sweden vs Tunisia (04:00 CEST, 03:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Group H: Spain vs Cape Verde (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Group G: Belgium vs Egypt (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Tuesday, June 16
- Group H: Saudi Arabia vs Uruguay (00:00 CEST, 23:00 BST -of Monday-), Miami, USA
- Group G: Iran vs New Zealand (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Group I: France vs Senegal (21:00 CEST, 20:00 BST), New Jersey, USA
Wednesday, June 17
- Group I: Iraq vs Norway (00:00 CEST, 23:00 BST -of Tuesday-), Foxborough, USA
- Group J: Argentina vs Algeria (03:00 CEST, 02:00 BST), Kansas City, USA
- Group J: Austria vs Jordan (06:00 CEST, 05:00 BST), Santa Clara, USA
- Group K: Portugal vs DR Congo (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group L: England vs Croatia (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Matchday 2 begins
Thursday, June 18
- Group L: Ghana vs Panama (01:00 CEST, 00:00 BST), Toronto, Canada
- Group K: Uzbekistan vs Colombia (04:00 CEST, 03:00 BST), Mexico City, Mexico
- Group A: Czech Republic vs South Africa (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Friday, June 19
- Group B: Canada vs Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST -of Thursday-), Vancouver, Canada
- Group A: Mexico vs South Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico
- Group D: USA vs Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Saturday, June 20
- Group C: Scotland vs Morocco (00:00 CEST, 23:00 BST -of Friday-), Foxborough, USA
- Group C: Brazil vs Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Group D: Turkey vs Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Group F: Netherlands vs Sweden (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group E: Germany vs Ivory Coast (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada
Sunday, June 21
- Group E: Ecuador vs Curacao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Group F: Tunisia vs Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Group H: Spain vs Saudi Arabia (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Group G: Belgium vs Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Monday, June 22
- Group H: Uruguay vs Cape Verde (00:00 CEST, 23:00 BST -of Sunday-), Miami, USA
- Group G: New Zealand vs Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Group J: Argentina vs Austria (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Group I: France vs Iraq (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Tuesday, June 23
- Group I: Norway vs Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Group J: Jordan vs Algeria (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Group K: Portugal vs Uzbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Group L: England vs Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Matchday 3 begins
Wednesday, June 24
- Group L: Panama vs Croatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Group K: Colombia vs DR Congo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico
- Group B: Switzerland vs Canada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Canada
- Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Thursday, June 25
- Group C: Morocco vs Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST -of Wednesday), Atlanta, USA
- Group C: Scotland vs Brazil (00:00 CEST, 23:00 BST -of Wednesday-), Miami, USA
- Group A: South Africa vs South Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Group A: Czech Republic vs Mexico (03:00 CEST, 02:00 BST), Mexico City, Mexico
- Group E: Curacao vs Ivory Coast (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Group E: Ecuador vs Germany (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Friday, June 26
- Group F: Tunisia vs Netherlands (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Group F: Japan vs Sweden (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Group D: Turkey vs USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Group D: Paraguay vs Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Group I: Norway vs France (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Group I: Senegal vs Iraq (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Saturday, June 27
- Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Group H: Uruguay vs Spain (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexico
- Group G: New Zealand vs Belgium (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada
- Group G: Egypt vs Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA
- Group L: Panama vs England (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Group L: Croatia vs Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Sunday, June 28
- Group K: Colombia vs Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Group K: DR Congo vs Uzbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Group J: Algeria vs Austria (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Group J: Jordan vs Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA