Wimbledon schedule on Day 2: Every ATP and WTA match on Tuesday
Zverev, de Miñaur, Swiatek, and Serena Williams play today on Wimbledon's grass.
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Wimbledon day 2, Tuesday, June 30, will feature the first matches of players such as Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton, and Alex de Miñaur, in first round (round of 128), following the victories by Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar, and Fonseca on Monday.
In the women's singles draw, today will be the debut of Katie Boulter (higher ranked local British player after Raducanu withdrew), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, defending champion Iga Swiatek and, finally, Serena Williams, given the Centre Court in the afternoon (no earlier than 17:20 CEST, 16:20 BST) for her singles return in four years.
These are the matches you can follow today on Wimbledon on men's singles and women's singles.
Men's singles Wimbledon matches on Tuesday
Centre Court - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Blockx vs (2) Alexander Zverev
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST
- (6) Taylor Fritz vs (LL) Dusan Lajovic
- (WC) Stan Wawrinka vs Matteo Berrettini
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Otto Virtanen vs (4) Ben Shelton
- Mariano Navone vs (9) Flavio Cobolli
Court 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (5) Alex de Minaur vs Roman Burruchaga
- (15) Jakub Mensik vs (WC) Toby Samuel
Court 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (32) Matteo Arnaldi vs Quentin Halys
- Lorenzo Sonego vs (29) Tomas Martin Etcheverry
Court 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kamil Majchrzak vs (30) Alejandro Tabilo
Court 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Kyrian Jacquet vs (Q) Vilius Gaubas
- Tallon Griekspoor vs James Duckworth
Court 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Adrian Mannarino vs Titouan Droguet
- Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo
Court 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard
- Alex Molcan vs Daniel Altmaier
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Sho Shimabukuro vs (Q) Jaime Faria
- Corentin Moutet vs Marcos Giron
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (LL) Pablo Llamas Ruiz vs Zachary Svajda
- Patrick Kypson vs (Q) Mackenzie McDonald
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Thanasi Kokkinakis vs (10) Alexander Bublik
- (17) Frances Tiafoe vs Terence Atmane
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Valentin Royer vs (WC) Harry Wendelken
- Jaume Munar vs (18) Francisco Cerundolo
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Alex Michelsen vs (WC) Jacob Fearnley
- Raphael Collignon vs (20) Arthur Fils
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Damir Dzumhur vs (WC) Arthur Fery
- Vit Kopriva vs Jan Choinski
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (27) Ugo Humbert vs Zizou Bergs
- (13) Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (19) Karen Khachanov vs (Q) Billy Harris
- (Q) Dane Sweeny vs (WC) Grigor Dimitrov
Women's singles Wimbledon matches on Tuesday
Centre Court - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Taylor Townsend vs (3) Iga Swiatek
- (WC) Serena Williams vs Maya Joint
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST
- Lois Boisson vs (2) Elena Rybakina
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (6) Amanda Anisimova vs (Q) Lina Gjorcheska
- (8) Elina Svitolina vs Daria Snigur
Court 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Katie Boulter vs (Q) Tyra Grant
- Nadia Podoroska vs (12) Marta Kostyuk
Court 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Tereza Valentova vs Karolina Pliskova
- Camila Osorio vs Simona Waltert
Court 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic
- Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova
Court 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova
- Veronika Erjavec vs (Q) Leolia Jeanjean
Court 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally
Court 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kimberly Birrell vs (Q) Alina Korneeva
- Oksana Selekhmeteva vs Sinja Kraus
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST
Beatriz Haddad Maia vs (Q) Maria Timofeeva
- (Q) Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Petra Marcinko vs Sofia Kenin
- Ajla Tomljanovic vs (Q) Mariam Bolkvadze
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (13) Jasmine Paolini vs (Q) Robin Montgomery
- (29) Alexandra Eala vs Renata Zarazua
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (25) Elise Mertens vs Laura Siegemund
- (15) Diana Shnaider vs Eva Lys
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Maria Sakkari vs (24) Clara Tauson
- (Q) Ashlyn Krueger vs (31) Donna Vekic
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Irina-Camelia Begu vs (WC) Katie Swan
- (23) Emma Navarro vs Paula Badosa
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Talia Gibson vs (21) Marie Bouzkova
- (17) Sorana Cirstea vs Sara Bejlek
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Kayla Day vs (26) Madison Keys
- Ella Seidel vs (9) Linda Noskova