Gamereactor

  •   English

Log in member
Gamereactor
Sports

Wimbledon schedule on Day 2: Every ATP and WTA match on Tuesday

Zverev, de Miñaur, Swiatek, and Serena Williams play today on Wimbledon's grass.

Subscribe to our newsletter here!

* Required field
Overwatch 2 - Invasion Bundle DLC EN Argentina

Overwatch 2 - Invasion Bundle DLC EN Argentina

From 12.86 GBP at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Gamivo
12.86 GBP
0.00 GBP
- days
Buy
GameSeal
13.51 GBP
0.00 GBP
- days
Buy
CJS CD Keys
15.54 GBP
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Wimbledon day 2, Tuesday, June 30, will feature the first matches of players such as Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton, and Alex de Miñaur, in first round (round of 128), following the victories by Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar, and Fonseca on Monday.

In the women's singles draw, today will be the debut of Katie Boulter (higher ranked local British player after Raducanu withdrew), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, defending champion Iga Swiatek and, finally, Serena Williams, given the Centre Court in the afternoon (no earlier than 17:20 CEST, 16:20 BST) for her singles return in four years.

These are the matches you can follow today on Wimbledon on men's singles and women's singles.

Men's singles Wimbledon matches on Tuesday

Centre Court - 12:30 BST / 13:30 CEST


  • Arthur Blockx vs (2) Alexander Zverev

Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST


  • (6) Taylor Fritz vs (LL) Dusan Lajovic

  • (WC) Stan Wawrinka vs Matteo Berrettini

Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (Q) Otto Virtanen vs (4) Ben Shelton

  • Mariano Navone vs (9) Flavio Cobolli

Court 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (5) Alex de Minaur vs Roman Burruchaga

  • (15) Jakub Mensik vs (WC) Toby Samuel

Court 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (32) Matteo Arnaldi vs Quentin Halys

  • Lorenzo Sonego vs (29) Tomas Martin Etcheverry

Court 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Kamil Majchrzak vs (30) Alejandro Tabilo

Court 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (Q) Kyrian Jacquet vs (Q) Vilius Gaubas

  • Tallon Griekspoor vs James Duckworth

Court 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Adrian Mannarino vs Titouan Droguet

  • Benjamin Bonzi vs Gabriel Diallo

Court 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard

  • Alex Molcan vs Daniel Altmaier

Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Sho Shimabukuro vs (Q) Jaime Faria

  • Corentin Moutet vs Marcos Giron

Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (LL) Pablo Llamas Ruiz vs Zachary Svajda

  • Patrick Kypson vs (Q) Mackenzie McDonald

Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Thanasi Kokkinakis vs (10) Alexander Bublik

  • (17) Frances Tiafoe vs Terence Atmane

Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Valentin Royer vs (WC) Harry Wendelken

  • Jaume Munar vs (18) Francisco Cerundolo

Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Alex Michelsen vs (WC) Jacob Fearnley

  • Raphael Collignon vs (20) Arthur Fils

Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Damir Dzumhur vs (WC) Arthur Fery

  • Vit Kopriva vs Jan Choinski

Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (27) Ugo Humbert vs Zizou Bergs

  • (13) Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin

Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (19) Karen Khachanov vs (Q) Billy Harris

  • (Q) Dane Sweeny vs (WC) Grigor Dimitrov

Women's singles Wimbledon matches on Tuesday

Centre Court - 12:30 BST / 13:30 CEST


  • Taylor Townsend vs (3) Iga Swiatek

  • (WC) Serena Williams vs Maya Joint

Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST


  • Lois Boisson vs (2) Elena Rybakina

Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (6) Amanda Anisimova vs (Q) Lina Gjorcheska

  • (8) Elina Svitolina vs Daria Snigur

Court 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Katie Boulter vs (Q) Tyra Grant

  • Nadia Podoroska vs (12) Marta Kostyuk

Court 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Tereza Valentova vs Karolina Pliskova

  • Camila Osorio vs Simona Waltert

Court 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (Q) Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic

  • Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova

Court 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova

  • Veronika Erjavec vs (Q) Leolia Jeanjean

Court 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally

Court 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Kimberly Birrell vs (Q) Alina Korneeva

  • Oksana Selekhmeteva vs Sinja Kraus

Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST

Beatriz Haddad Maia vs (Q) Maria Timofeeva


  • (Q) Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova

Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Petra Marcinko vs Sofia Kenin

  • Ajla Tomljanovic vs (Q) Mariam Bolkvadze

Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (13) Jasmine Paolini vs (Q) Robin Montgomery

  • (29) Alexandra Eala vs Renata Zarazua

Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (25) Elise Mertens vs Laura Siegemund

  • (15) Diana Shnaider vs Eva Lys

Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Maria Sakkari vs (24) Clara Tauson

  • (Q) Ashlyn Krueger vs (31) Donna Vekic

Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Irina-Camelia Begu vs (WC) Katie Swan

  • (23) Emma Navarro vs Paula Badosa

Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Talia Gibson vs (21) Marie Bouzkova

  • (17) Sorana Cirstea vs Sara Bejlek

Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (Q) Kayla Day vs (26) Madison Keys

  • Ella Seidel vs (9) Linda Noskova

Wimbledon schedule on Day 2: Every ATP and WTA match on Tuesday
Ink Drop / Shutterstock

This post is tagged as:

SportstennisWimbledon


Loading next content