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GRTV News - New Black Panther and Ghost Rider confirmed for 2028

We've covered the two biggest announcements from Marvel's appearance at SDCC this year.

Audio transcription

"Hi there, welcome back to GRTV News, I'm Alex, as usual, going through the afternoons, latest and greatest when it comes to gaming, technology, entertainment, whatever you like, any diva or whatever you love, we always have it here for you at GRTV News and in the wider Gamereactor network as a whole."

"So if you like what you see and you want to see more, be sure to check out Gamereactor wherever you get it from for more gaming reviews, gaming previews, movie reviews, series reviews, exclusives, interviews, world news, sports news and of course so much more.
Without further ado though today, we're talking some stuff from Comic-Con, I don't know where the screen is, there's the screen, where we have two new major superhero movie announcements that I thought we could combine into one as both the new Ghost Rider has been confirmed as well as the new Black Panther."

"So David Johnson is going to be taking over for Black Panther, for Black Panther 3, directed by Ryan Coogler in 2028 and Ryan Gosling will be taking over, I guess kind of taking over might not be the right wording, but he will be the new Ghost Rider following Nicolas Cage's performance as the character in 2028 as well."

"Now this is sort of a long time coming for Gosling and I think for a lot of people the best case scenario of a worst case circumstance with David Johnson taking over because he will be taking over from the late, great Chadwick Boseman who unfortunately passed away some years ago now."

"He was known for starring in Alien Romulus and The Long Walk and is seen as a very, very talented up-and-coming actor who is going to be taking on the role of T'Challa, I believe, T'Challa's son as confirmed by Coogler on stage at Hall H during Marvel's big presentation there."

"So yeah, that's going to be coming out on the 15th of December 2028.
I'm not sure if there's a release date for Ghost Rider, I think it's just a release window of 2028 for that, but we have one of Marvel's sort of staple franchises I guess you'd say with Black Panther at this point and a new one that's probably going to try and be developed with Ghost Rider coming in as well."

"This is all going to be phase, I think we're on phase five now, don't quote me on that, but it'll be taking place after the end of Secret Wars which is set to come out December 2027 and will follow on from the events of Avengers Doomsday.
It seems like this could be a bit of a big reset moment for Marvel even though Black Panther 3 is a threequel, a sequel, it's going to have T'Challa's son coming in, Letitia Wright's going to be in there, there's probably going to be some multiverse shenanigans or time travel shenanigans with that, considering the age of T'Challa's son at the end of Black Panther 2, it seems to be about nine or eight."

"However, at this point we've also got starting with new heroes like, as I say, Ryan Gosling's Ghost Rider, the X-Men will probably be announced at some point around that time too and Marvel will branch off possibly into more secluded franchises that only occasionally cross over.
But we'll have to wait and see, that seems to be the general vibe at least after Doomsday, but we've got at least a couple of more big action figure bashing superhero team of movies to come in the meantime anyway."

"Which excitement from Marvel were you most excited about from Hall H at San Diego Comic Con this year?
Do you think David Johnson will be a good Black Panther?
Do you think Ryan Gosling will be a good Ghost Rider?
Let me know all that and more and I'll see you tomorrow for some more JRPG news."

"Goodbye.
you"

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