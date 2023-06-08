Gamereactor

  •   English

Log in member
HQ
Gamereactor
Videos

GRTV News - Frontier announces Planet Zoo 2, set to launch on PC and consoles in October

We've got the official reveal of the sequel to one of our favourite zoo simulators.

Audio transcription

"Hi there, welcome back to GRTV News, I'm Alex, as always going through the afternoons latest and greatest when it comes to gaming, technology, entertainment, whatever you like and indeed whatever you love, we always have it here for you at GRTV News and in the wider Gamereactor network as a whole, so if you like what you see and you want to see more, be sure to check out Gamereactor wherever you get it from for more gaming reviews, gaming previews, movie reviews, series reviews, exclusives, interviews, world news, sports news and of course so much more."

"Without further ado though today, we're talking about Planet Zoo 2 baby, it's been officially announced with a brand spanking new trailer, we've got ourselves some information, we've got ourselves a release date or at least a release window I think and we're going to be learning a lot more about it in the coming weeks, but essentially it's Planet Zoo 2, if you know what Planet Zoo is, then it's like that but more, we can end the video here."

"Now, Planet Zoo is a simulation game, it's the most sort of advanced zoo simulation game I think as someone who is, at least personally, fairly experienced with zoo simulators, I played it for a little bit, it was quite complex, I didn't end up sort of like completing my zoo or anything but it definitely feels like it's a bit more, it's a lot more detailed than say like a zoo tycoon from the past or anything like that and it's also got a greater focus on animal wellbeing and animal health in the wider world as well and that's going to be enhanced with this one as the conservatism, conservatism?
Conservationism, not conservatism, they're not going right wing in this one, they're being more, oh Ben's put conservatism, I think it's conservationism, I'm not going to correct him on that, in any case, you'll be tasked with helping iconic wildlife preserve their natural habitats as well as giving them a home within the zoo itself, so that's also keeping the zoo ongoing at the same time so you're making it profitable but you're also helping out in the wider world, we'll have to see how that actually is affected in the gameplay as it shows up as we're going to see this on future gameshow on the PC Gaming Showcase on the 6th and 7th of June specifically, but yeah it's going to be launching on PC, PS5 and Xbox Series X on October the 13th, there's going to be two versions, the basic one will cost £39 which isn't that much, the second one will cost £54 which gives you a few extra species and stuff like that, sorry about that, we're going to expect to see more soon but yeah it's a nice little announcement, I thought considering the news today is a little bit light but we are heading towards a couple of weeks of major, major, major reveals every single day, Frontier has sort of kicked the ball rolling by giving us our first look at Planet Zoo 2 which is very nice to see, I love a game about animals, I love a zoo simulation game, not Planet Zoo, Zoo Tycoon 2 is one of my all time favourite games when I was a kid, I used to play that for hours and hours and hours, I would just cheat to have all the money in the world and I would put dinosaurs and you know mythical beasts, not mythical beasts sorry, prehistoric beasts as well all around my zoo, I wouldn't really care about having like a very well managed zoo, I would just make it absolutely massive, but that's enough about me, in any case as I say Planet Zoo 2 officially announced, the trailer makes it look brilliant, it looks like it's going to be heavily visually improved, it's got a lot of gameplay improvements as well, there's probably going to be some new species here and there, but then again Planet Zoo has had loads of DLCs initially so it might be a bit tricky to find loads of new and exciting animals to put in, but hey maybe they'll go down the Zoo Tycoon route and start putting some dinosaurs in there, you can take that idea for free Frontier, let me know if you're going to be playing Planet Zoo, if you're going to be watching out for all the showcases on the 6th and 7th of June and I'll see you tomorrow for some more GRTV news, goodbye!"

GRTV News

More

Videos

More

Movie Trailers

Brazil '70: The Third Star - Sneak Peek (Netflix)

Brazil '70: The Third Star - Sneak Peek (Netflix)
Disclosure Day - Final Trailer

Disclosure Day - Final Trailer
Primetime - Official Teaser Trailer

Primetime - Official Teaser Trailer
Enola Holmes 3 - Official Teaser Trailer

Enola Holmes 3 - Official Teaser Trailer
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy - Sneak Peek (Netflix)

AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy - Sneak Peek (Netflix)
Calabasas Confidential - Official Trailer #2 (Netflix)

Calabasas Confidential - Official Trailer #2 (Netflix)
Norway: The Dark Horse - Official Trailer (Netflix)

Norway: The Dark Horse - Official Trailer (Netflix)
Toy Story 5 - Final Trailer

Toy Story 5 - Final Trailer
The Marked Woman - Official Trailer (Netflix)

The Marked Woman - Official Trailer (Netflix)
DC Studios Showcase: The Official Podcast - Season 2 Trailer

DC Studios Showcase: The Official Podcast - Season 2 Trailer
Coming Soon - HBO Max

Coming Soon - HBO Max
Vought Rising - First Look

Vought Rising - First Look
More

Trailers

More

Events

More