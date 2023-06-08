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GRTV News - Destiny 3 is reportedly not in development

Bungie is expected to be hit with major layoffs following sunsetting Destiny 2.

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"Hello everyone and welcome back to another GRTV News today, well as you probably expect we're going to be talking a little bit about Destiny 2 because basically two big stories have broken, one has been from Bungie where they've put out a statement and they've basically said that come early June Destiny 2 will not receive any more updates, it's effectively being sunset in early June, the last update that was planned, well it's been delayed for a few months actually but when that does land it's going to be the final update to come to Destiny 2, now the game is still going to remain active, the servers are still going to be there but it's not going to be getting new content so this is the end of the road for Destiny 2, now they put out a big statement talking about this and how they want to use their resources on other things and how they're looking at exploring the future of the Destiny or say they said something about like Destiny existing beyond or the Destiny 2 or something like that, it made you think maybe it's a tease of Destiny 3 but then we also had this report, report Bungie is not working on Destiny 3 and a significant layoff awaits the studio, the fact that Bungie is leaving Destiny 2 development in June unfortunately doesn't automatically mean that Marathon will get more resources, which by the way if Destiny is dying then Marathon getting more resources, we might as well just pack it in, I mean that like if extraction shooters is the future of everything then what's the point, but anyway on Thursday evening Bungie announced that Destiny 2 is reaching it's final chapter and on June 9th the games last major update will be released, after which development of new content will come to an end, many have interpreted this to mean that the studio is now shifting it's focus to Destiny 3 and will be devoting more attention to Marathon but unfortunately the reality appears to be bleaker than that, Bloomberg journalist Jason Shirai has a scoop in the works revealing that the legendary studio who once created the Halo series has entirely different plans, although there are apparently people working on new pictures and ideas within the Destiny universe, Destiny 3 is not in development and is thus at best at least 5 years away, so will the entire Destiny 2 team be working on Marathon, no unfortunately it doesn't seem like the somewhat troubled title will get that boost and Shirai instead reveals that a significant layoff following the end of Destiny 2's development is on the horizon, for those who remain the focus will be on Marathon but unfortunately interest in the game doesn't look very encouraging and it remains to be seen whether Bungie can reverse the trend going forward."

"This is what frustrates me a little bit about, again Marathon as far as the game goes is pretty well put together but it's also a rather hardcore extraction shooter and you're not gonna get the amount of players that can hop onto Destiny 2 and chip away at some PvE activities and stuff, you're not gonna get that with Marathon and I know that Bungie have said that they're exploring ways to bring more PvE into the game, in my eyes the damage is kinda done right now, the game needs to come out, when it's a new IP, well it's not a new IP but an IP that hasn't been used for 30 years, it has to come out of the gate really strong and get people through the door and maybe want to stick to the future of Marathon and it didn't really have that large reach, so to go and tell people now that Marathon is gonna be the future of Bungie's sort of wider live service ambitions, I just don't think it's the future for the developer, I think the game will continue to do well but it will never reach the extreme heights that Destiny reached over it's lifetime and that's what annoys me about this decision here because it looks to me like Bungie are pretty much done with Destiny and that's an incredibly sad thing to say because they've spent over a decade, if you include Destiny 1 and Destiny 2, building out this world and filling it with so much lore and narrative and stories and events, it's so rich, there's so much you can do with the Destiny universe and they don't have anything lined up at the moment according to this report, Destiny 3 is not in development and they're currently pitching ideas regarding where they can take the Destiny universe, so it's gonna be years before we see anything of substance from the Destiny universe expand at this point."

"It's getting to the point where you look at it and you have to say that Bungie, we've seen it over years now that Bungie has been facing issues for one reason or another, poor management, poor leadership, the acquisition by Sony just hasn't worked for either party, you'd have to say that Bungie is a developer that is in a very tight position and perhaps if they don't have an idea as to what to do with the future of Destiny, perhaps it's an idea to take Destiny and give it to someone else because this franchise is special for a lot of reasons. You could argue that as far as a live service game goes, one that is more than just like a battle royale with lots of crossovers in it, you could argue that Destiny is the most successful example and probably even the best utilised example."

"It needs to be treated better and I think over the past three or four years Bungie has shown that it can't do it consistently, so maybe it's time to take Destiny and give it to someone else. Either way, all this news is really hard to stomach as someone who has played copious amounts of Destiny over the years. I've had an amazing time playing Destiny 1 and Destiny 2, it's pretty much been the game that has coined my 2010s really, you could say, all the way through the 2010s it was a Destiny game that I was following and now the early 2020s have had some moments as well, the final shape was great, but it's been up and down in the 2020s and now we're at this point here in 2026 it's like, I don't know what more to say. I think that we have to say that Bungie is not the developer it used to be and Destiny should probably be handed to someone else. But again, it is worth saying this is all a report, but when it comes to Jason Schreier you can normally assume that the report is rather accurate. So, concerning to say the least, as we know more be sure to keep your posts updated, but otherwise yeah, key things to know is that Destiny 2 has been sunset on June 9th and Bungie doesn't seem to have a plan for the future of Destiny at the moment. So, exciting. Anyway, this is the last GOTU News of the week for me, I'll be back now on Tuesday for the next one as it's a long weekend here in the UK, so I'll see you all on Tuesday."

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