Gamereactor

  •   English

Log in member
HQ
Gamereactor
Videos

GRTV News - Destiny 2's next big update has been delayed by months

Is it time to start becoming truly concerned about Bungie's shooter?

Audio transcription

"Hello everyone and welcome back to another GeoTV News. A little later than usual for me but we're here all the same. And today we're going to be talking a little bit about Destiny 2 because as of very recent Bungie has come out and finally dished out the details and explained what the hell is going on with the next expansion, or the next major update rather, not expansion, major update for Destiny 2. Ever since the Star Wars themed expansion came out at the end of 2025 we were expecting another sort of major update to arrive in sort of spring, late winter, early spring sort of time and that would tie the game together ahead of the next major expansion which is coming whenever. However, Bungie have been really quiet and there's been no sign that this update is ever, was ever going to arrive and lo and behold it isn't. It's been delayed by considerable time actually, it's coming out in June now and Bungie has kind of explained a little bit as to why but it's not exactly very positive. But anyway, let's dive on in."

"So yes, Destiny 2 delays major update by months just weeks before release. Shadow and Order's release date has been moved out of spring and into summer this year. So yes, fans have been complaining about Bungie's relative silence in Destiny 2 for a while and now that the developer has given the community an update it seems to have only added more fuel to the fire. The game's latest update, Shadow and Order, which was set to launch on the 3rd of March, is now being pushed back by more than three months. It will instead arrive on the 9th of June. This update is being changed and expanded to include sizeable quality of life updates and as a result will also be renamed. The update will now launch on June 9th, 2026, Bungie explained in a post on Blue Sky. More details will be provided closer to release including previously announced content and additional features such as expanded tiered gear to raids and dungeons, Pantheon 2.0, tier 5 stats for exotic armours and more."

"The additional content could help to sway some fans but the three month wait attached to an update that was a couple of weeks away is sure to hit home. With Marathon on the way it's possible the major release is taking priority at Bungie right now but at least Destiny 2 players will get a major update this year, just not as soon as they wish for."

"Now this really concerns me because Bungie hasn't really had the best of luck with Destiny 2 as of recent. They've made a lot of slip ups, they've made a lot of mistakes and the game's in a really precarious state. It's been hemorrhaging players, it's been struggling to keep people engaged even when it did it's big renegade Star Wars expansion. It saw a return of players but it hasn't necessarily held onto them particularly well. Now it's Bungie's fault a little bit because ever since the Light and Darkness saga came to a close the game has really been struggling to give fans meaningful updates and a frequent cadence as well. It's been simply put poorly supported as a video game goes, especially a live video game and it all sort of spirals back to when they made the switch away from the seasonal model they did to this episodic formula which just hasn't resonated with fans one bit. And you have to look at where Bungie is right now with Destiny 2 and you have to say to yourself that perhaps the only escape route they have is to commit to the future and say look Destiny 2 has been a great ride but it's time to take the journey to the next step and we're working on Destiny 3, it's on it's way, something like that. Because I'm not sure, when these sort of live games as a service games start tapering off it's incredibly hard to get them back on form. And you might look at a game for example like Overwatch and say well they managed it, Blizzard managed it but Overwatch was never really struggling."

"It's a Blizzard game and it has that sort of really die hard community so while it was never as popular as it was when it launched it always was still quite relevant to a lot of people. Destiny 2 is not that and Destiny 2 has been struggling for years now and I think Bungie need to do something really extreme, really big, you know a huge splash to get people back on board with this franchise because they need it to work. It's their big sort of cash cow really, especially if Marathon comes out and doesn't land. You never know, it's another live game, another games as a service and it's an extraction shooter so it's either going to be huge or it's going to really struggle. So it's going to be an interesting year for Bungie this one, 2026 could be a do or die year for Bungie in many ways so we'll stay tuned as we know more but the key thing to know is if you've been waiting for this next Destiny 2 update, it's not coming in March as you thought, it's coming all the way in June. What you going to fill your time with? Is it going to be the same stuff you've been filling your time with for the past few years? It's going to be Iron Banner, it's going to be Guardian Games, it's going to be the seasonal events you've been playing for years. It's all that stuff that's going to be filling the time so if you're not particularly excited, I'm not particularly excited, that's probably why. But anyway, as we know more about this we'll be sure to get you posted and updated otherwise I'll be back for my final GRTV news for the week tomorrow so stay tuned for that. Take care everyone."

GRTV News

More

Videos

High on Life 2 - Livestream Replay

High on Life 2 - Livestream Replay
GRTV News - Destiny 2's next big update has been delayed by months

GRTV News - Destiny 2's next big update has been delayed by months
GRTV News - Finnish retailer lists The Duskbloods release date for next month

GRTV News - Finnish retailer lists The Duskbloods release date for next month
Nuki Smart Lock Ultra & Keypad 2 (Quick Look) - Always in Control

Nuki Smart Lock Ultra & Keypad 2 (Quick Look) - Always in Control
Playseat Challenge DD F1 Edition - Gamereactor Unboxing (Sponsored)

Playseat Challenge DD F1 Edition - Gamereactor Unboxing (Sponsored)
Reanimal - Livestream Replay

Reanimal - Livestream Replay
Cthulhu: The Cosmic Abyss - Pacific Station Gameplay

Cthulhu: The Cosmic Abyss - Pacific Station Gameplay
GRTV News - Highguard claimed to have been secretly backed by Tencent

GRTV News - Highguard claimed to have been secretly backed by Tencent
Huawei WiFi Mesh X3 Pro (Quick Look) - Glowing and Fast

Huawei WiFi Mesh X3 Pro (Quick Look) - Glowing and Fast
GRTV News - Highguard's website has gone dark

GRTV News - Highguard's website has gone dark
Screamer is inspired in part by King of Fighters

Screamer is inspired in part by King of Fighters
Flashy and Furious - Screamer Interview with developer Milestone

Flashy and Furious - Screamer Interview with developer Milestone
More

Movie Trailers

Toy Story 5 - Official Trailer

Toy Story 5 - Official Trailer
House of the Dragon: Season 3 - Official Teaser Trailer

House of the Dragon: Season 3 - Official Teaser Trailer
Peaky Blinders: The Immortal Man - Official Trailer

Peaky Blinders: The Immortal Man - Official Trailer
The Hunt - Official Trailer

The Hunt - Official Trailer
Lee Cronin's The Mummy - Official Trailer

Lee Cronin's The Mummy - Official Trailer
The Gates - Official Trailer

The Gates - Official Trailer
Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Official Trailer

Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Official Trailer
The Mandalorian and Grogu - Official Trailer

The Mandalorian and Grogu - Official Trailer
Bridgerton Season 4 - Part 2 Sneak Peek (Netflix)

Bridgerton Season 4 - Part 2 Sneak Peek (Netflix)
Something Very Bad Is Going to Happen - Official Teaser (Netflix)

Something Very Bad Is Going to Happen - Official Teaser (Netflix)
Bridgerton Season 4 - Part 2 Official Trailer (Netflix)

Bridgerton Season 4 - Part 2 Official Trailer (Netflix)
Reality Check: Inside America's Next Top Model - Sneak Peek (Netflix)

Reality Check: Inside America's Next Top Model - Sneak Peek (Netflix)
More

Trailers

Boyfriend on Demand - Official Trailer (Netflix)

Boyfriend on Demand - Official Trailer (Netflix)
Blue Therapy - Official Trailer (Netflix)

Blue Therapy - Official Trailer (Netflix)
Machine Gun Fury - Announcement (PS5 & PS4)

Machine Gun Fury - Announcement (PS5 & PS4)
Fallout 76: Cryptid of the Day - Sheepsquatch

Fallout 76: Cryptid of the Day - Sheepsquatch
The Crew Motorfest - New Island Trailer

The Crew Motorfest - New Island Trailer
Void/Breaker - Hard Reset - Launch Trailer

Void/Breaker - Hard Reset - Launch Trailer
Fallout 76: Cryptid of the Day - Mothman

Fallout 76: Cryptid of the Day - Mothman
Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Launch Trailer (PS5)

Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Launch Trailer (PS5)
NBA 2K26 - Season 5 (PS5 & PS4)

NBA 2K26 - Season 5 (PS5 & PS4)
God of War Sons of Sparta - Land of Laconia (PS5)

God of War Sons of Sparta - Land of Laconia (PS5)
People of Note - Release Date Trailer (PS5)

People of Note - Release Date Trailer (PS5)
Zanerdin: The Unbound - Announcement Trailer (PS5)

Zanerdin: The Unbound - Announcement Trailer (PS5)
More

Events

More