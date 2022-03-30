Gamereactor

GRTV News - Jason Momoa to appear in Sony's Helldivers film adaptation

Who will Momoa play in the Helldivers movie?

Audio transcription

"Hi there, welcome back to GRTV News, I'm Alex, as always going through the afternoons latest and greatest when it comes to gaming, technology, entertainment, whatever you like and indeed whatever you love, we always have it here for you at GRTV News and in the wider Gamereactor network as a whole."

"So if you like what you see and you want to see more, be sure to check out Gamereactor wherever you get it from.
For more gaming reviews, gaming previews, movie reviews, series reviews, exclusives, interviews, world news, sports news and of course so much more, without further ado today we're talking about Jason Momoa and the Helldivers adaptation."

"Now this is something that you may not be aware of considering not a lot of buzz has been made about it, but it is coming out next year this movie.
With all the video game adaptations going around nowadays, it's quite easy to get lost in the tracks of one, but Helldivers 2 is actually moving forward, or I guess it'll just be called Helldivers, and with Jason Momoa leading the cast, or at least being the first person announced for the cast, we can sort of see the direction that this Sony movie is going to go in, and it seems like it's not going to be any overly serious adaptation of the Arrowhead multiplayer hit from 2024."

"We've known about this movie for quite some time, we know that Jason Momoa has been quite fond of appearing in video game adaptations as late as Ben Wright here, he was in a Minecraft movie.
He was, I believe, one of the first cast members, if not the first cast member, announced for a Minecraft movie, and yet he wasn't playing the lead role."

"I guess he kind of was in a way, because there was about 4 or 5 leads in that movie, but I guess you would say Jack Black playing Steve is probably the most influential character, so it is possible that he could be a Helldiver on a squad of 4, or he could be some sort of figure that is not necessarily within the main core of the film."

"We don't know who he's been cast as yet.
It's going to be directed by Fast and the Furious veteran Justin Lin, as we know.
No word on plot details, but if you know what Helldivers is about, you probably know that this is going to be essentially like a massive mission from hell for our squaddies, including probably Jason Momoa, with them likely being taken on bugs or bots, or any of the other factions in the game that players can fight against."

"I've not played since it was just bugs or bots, so forgive me for my lack of detail there.
However, as we know, as I say, there's a lot of stuff that this could really dive into.
It could be essentially a film that could primarily try and take on more of a Starship Troopers vibe, be a bit more serious with a slight edge of parody, but with Jason Momoa at the helm, considering the sort of comedy of a Minecraft movie, considering the fact that he's going to be playing Blanca in a Street Fighter film, which also looks like it's a bit tongue-in-cheek as well, we would imagine that this is not going to be too serious, which is probably really good, considering that most of Helldivers is as parodical as it can be, with things like John Helldiver and his constant requests for you to save the galaxy in the name of humanity."

"But yes, this drops on the 10th of November, 2027, and it'll probably have many more cast announcements between now and then, so we'll keep you updated with those.
But let me know, do you think Jason Momoa is a good pick for the Helldivers movie?
Who would you have in play?
Who else would you have round out the cast?
Let me know all that and more, and I'll see you tomorrow for more GOTV news, goodbye!"

Diablo II: Resurrected (Gameplay) - 20 Minutes as the Warlock

Apple AirTag 2 (Quick Look) - Precision Findability

GRTV News - Highguard developer hit by serious layoffs

GRTV News - Overwatch has set a new concurrent player record

Mewgenics - Livestream Replay

GRTV News - We inquired with Blizzard about whether Hearthstone will come to consoles?

GRTV News - PlayStation State of Play confirmed for February 12

Nioh 3 - Livestream Replay

Nioh 3 - Livestream Replay

Vivo X300 Pro + Photographer Kit - Gamereactor Unboxing

GRTV News - Epic Games Store to feature on the next Xbox

Scarpetta - Official Trailer (Prime Video)

Vladimir - Official Trailer (Netflix)

Louis Theroux: Inside The Manosphere - Official Teaser (Netflix)

Scrubs Revival - Official Trailer

Finding Emily - Official Trailer

Sandiwara - Official Trailer

Stranger Things: The First Shadow - Broadway Trailer

Chris Fleming: Live at The Palace - Official Trailer (HBO Max)

The 32nd Annual Actor Awards - Official Trailer (Netflix)

Love Is Blind: Season 10 - Sneak Peek (Netflix)

Tyler Perry's Joe's College Road Trip - Official Red Band Trailer (Netflix)

One Piece: Season 2 - Official Trailer

Screamer - Opening 38 Minutes Gameplay Walkthrough

Hypersonic GP - Announcement Trailer

Gothic 1 Remake - Release Date Trailer

Crimson Desert - Life in Pywel Trailer

Diablo - Warlock Class Cinematic Trailer

Masters of Albion - Extended Gameplay Trailer

Skull and Bones - Y2S4 Smuggler Pass Trailer

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Launch Trailer

Starsand Island - Launch Trailer (Xbox)

Adorable Adventures - Announcement Trailer (PS5)

Starship Troopers: Ultimate Bug War! - Gameplay Briefing Trailer (PS5)

Cash Cleaner - Xbox Launch Trailer

