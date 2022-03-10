Gamereactor

  •   English


Log in member
HQ
Gamereactor
Videos

GRTV News - Report: Capcom working on Resident Evil - Code: Veronica and Resident Evil Zero remakes

Sorry Resident Evil 5 fans, you might be waiting a while for your remake.

Audio transcription

"Hello there, welcome back to GRTV News, I'm Alex, as always going through the afternoons latest and greatest when it comes to gaming, technology or entertainment, whatever you like and indeed whatever you love, we've always got it here for you at GRTV News and at the wider Gamereactor Network as a whole, so if you like what you see and you want to see more, be sure to check out Gamereactor wherever you get it from."

"But without further ado, today we're talking a bit more Capcom news, or I should say sort of an interesting development in Capcom news, because we're talking about Resident Evil, the next remake that will be popping up alongside Resident Evil 9, which is set to come out early next year."

"So you were probably thinking, considering the fact that we've done Resident Evil 2, then Resident Evil 3, then Resident Evil 4, that we'd be on our way to Resident Evil 5 as a remake, but considering that was not the most popular game in the Resident Evil franchise, I think that Capcom has taken note of that and it seems, at least according to a leaker, that we're going to be getting remakes of Resident Evil Code Veronica and Resident Evil 0 instead, which are scheduled to release in 2027 and 2028."

"This comes from Aesthetic Gamer, aka Dust Golem, who has been quite reliable with their Capcom leaks in the past.
They were around to predict the Dragon's Dogma 2 reveal, they predicted the Resident Evil 4 remake, and while they did get something initially wrong with Resident Evil 9, claiming that it was going to be Jill as the protagonist instead of the newcomer Grace Ashcroft, I think is her name."

"I'm not a big Resident Evil guy, but in any case, the initial guess on the protagonist was slightly wrong.
There was comments of multiple iterations of Resident Evil 9 before it was eventually revealed."

"So, again, these things sometimes happen, but usually pretty strong record for Aesthetic Gamer, aka Dust Golem, on this, which is why we're reporting it, which is why a lot of other sites have reported it as well.
They do say that they don't know which game could be coming first, whether it's Resident Evil Code Ronica or Resident Evil 0, but both of them are expected to be within quite similar timeframes."

"That makes quite a big upcoming few years for Resident Evil.
Already Resident Evil has been on a bit of a hot streak lately.
Biohazard into Village into Resident Evil 4 remake felt like it was really a great, great comeback for the series, after sort of so-so entries in Resident Evil 5 and Resident Evil 6."

"And considering the newness of those games, like Resident Evil 5 and 6, it's nice that it's going back further into the past for these spin-offs, Code Veronica and Resident Evil 0, because there's a lot of people who won't have played those games.
You know, it has been a long, long time since we saw those games in the first place, and while there were updated versions, especially for Code Veronica and Code Veronica X, I believe, and Resident Evil 0 also got a bit of an updated version, there's not been anything that's really, really going to remaster and remake the whole experience, a la the Resident Evil 4 remake."

"And we know those things sell well as well, and we know they do well very critically, as has happened before with Resident Evil 4 remake, Resident Evil 2 remake, and Resident Evil 3 remake.
So again, it seems to be strong for Resident Evil."

"Resident Evil 9, though, is the priority for 2026, and it'll be coming out in February, and then we'll have to see what happens there, but maybe we could get some announcements within the next year or so.
Which Resident Evil are you looking forward to see?
Which of the games of the past would you like to see remastered the most?
Let me know all that and more, and I'll see you tomorrow for some more GRTV news."

GRTV News

More

Videos

More

Movie Trailers

Wednesday: Season 2 - Part 2 - Official Trailer

Wednesday: Season 2 - Part 2 - Official Trailer
Marty Supreme - Official Teaser Trailer

Marty Supreme - Official Teaser Trailer
Katrina: Come Hell and High Water - Official Trailer (Netflix)

Katrina: Come Hell and High Water - Official Trailer (Netflix)
Steve - Official Trailer (Netflix)

Steve - Official Trailer (Netflix)
Love Is Blind: Brazil: Season 5 - Official Trailer (Netflix)

Love Is Blind: Brazil: Season 5 - Official Trailer (Netflix)
Bodyguard of Lies - Official Trailer (Paramount+)

Bodyguard of Lies - Official Trailer (Paramount+)
STANS - Official Trailer (Paramount+)

STANS - Official Trailer (Paramount+)
The Girlfriend - Official Trailer

The Girlfriend - Official Trailer
aka Charlie Sheen - Official Trailer

aka Charlie Sheen - Official Trailer
Only Murders in the Building: Season 5 - Official Trailer

Only Murders in the Building: Season 5 - Official Trailer
With Love, Meghan, Season 2 - Official Trailer (Netflix)

With Love, Meghan, Season 2 - Official Trailer (Netflix)
Long Story Short, Board Games - Sneak Peek (Netflix)

Long Story Short, Board Games - Sneak Peek (Netflix)
More

Trailers

Jurassic Park: Survival - Behind the Scenes Featurette

Jurassic Park: Survival - Behind the Scenes Featurette
inZOI - Annoucement Trailer (PS5)

inZOI - Annoucement Trailer (PS5)
The Jackbox Party Pack 11 - Official Trailer (PS5 & PS4)

The Jackbox Party Pack 11 - Official Trailer (PS5 & PS4)
Overwatch 2 - Wuyang: New Hero Gameplay Trailer (PS5 & PS4)

Overwatch 2 - Wuyang: New Hero Gameplay Trailer (PS5 & PS4)
Ghost of Yotei - Kusarigama Gameplay (PS5)

Ghost of Yotei - Kusarigama Gameplay (PS5)
Fast & Furious: Arcade Edition - Official Announce Trailer

Fast & Furious: Arcade Edition - Official Announce Trailer
Arcade Archives AQUA JET

Arcade Archives AQUA JET
The Lost Heaven Gameplay Demo

The Lost Heaven Gameplay Demo
Football Manager 26 - Announcement Trailer

Football Manager 26 - Announcement Trailer
The Knightling - Pre-Launch Trailer

The Knightling - Pre-Launch Trailer
Hell is Us - Demo Trailer (PS5)

Hell is Us - Demo Trailer (PS5)
Reach - Gameplay Trailer (PSVR 2)

Reach - Gameplay Trailer (PSVR 2)
More

Events

More