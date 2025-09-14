UEFA Conference League full schedule from September to December 2025, all league phase
All games from Conference League from the league phase, starting September 24, 2025.
UEFA men's club competitions are here. The first week of October will be the first of the league phases of Europa League and Conference League, two weeks after the start of Champions League and one week after Europa League's. Conference League's league phase, the third-tier men's club competition, lasts until December 2025
After the fixtures were decided by a draw (conditioned by UEFA rankings so that every team faces some of the best and some of the worst ranked teams at the competition), this is the calendar for Conference League games. Each club will face six different opponents, three games home, three away, never against teams from the same country.
As always, UEFA Conference League games are played on Thursdays. Times displayed are CEST (one hour earlier in the UK).
UEFA Conference League 2025/26 - league phase schedule
Matchday 1: Thursday 2 October
- Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
- Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
- Noah vs Rijeka (18:45)
- Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
- Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
- Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
- KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
- Omonoia vs Mainz (18:45)
- Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
- Aberdeen vs Shakhtar Donetsk (18:45)
- Sparta Praha vs Shamrock Rovers (21:00)
- Fiorentina vs Sigma Olomouc (21:00)
- AEK Larnaca vs AZ Alkmaar (21:00)
- Legia Warszawa vs Samsunspor (21:00)
- Celje vs AEK Athens (21:00)
- Raków vs Universitatea Craiova (21:00)
- Shelbourne vs Häcken (21:00)
- Slovan Bratislava vs Strasbourg (21:00)
Matchday 2: Thursday 23 October
- AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
- Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
- Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
- Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
- Drita vs Omonoia (18:45)
- Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
- Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
- Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
- SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
- Mainz vs Zrinjski (21:00)
- AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava (21:00)
- Crystal Palace vs AEK Larnaca (21:00)
- Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport (21:00)
- Lincoln Red Imps vs Lech Poznań (21:00)
- Samsunspor vs Dynamo Kyiv (21:00)
- Shamrock Rovers vs Celje (21:00)
- Sigma Olomouc vs Raków (21:00)
- Universitatea Craiova vs Noah (21:00)
Matchday 3: Thursday 6 November
- Mainz vs Fiorentina (18:45)
- Sparta Praha vs Raków (18:45)
- AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
- AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
- Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
- Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
- KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
- Celje vs Legia Warszawa (18:45)
- Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)
- Häcken vs Strasbourg (21:00)
- Crystal Palace vs AZ Alkmaar (21:00)
- Lausanne-Sport vs Omonoia (21:00)
- Dynamo Kyiv vs Zrinjski (21:00)
- Shkëndija vs Jagiellonia Białystok (21:00)
- Lincoln Red Imps vs Rijeka (21:00)
- Rayo Vallecano vs Lech Poznań (21:00)
- Shelbourne vs Drita (21:00)
- SK Rapid vs Universitatea Craiova (21:00)
Matchday 4: Thursday 27 November
- AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
- Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
- Zrinjski vs Häcken (18:45)
- Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
- Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
- Raków vs SK Rapid (18:45)
- Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
- Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
- Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
- Aberdeen vs Noah (21:00)
- Fiorentina vs AEK Athens (21:00)
- Breidablik vs Samsunspor (21:00)
- Drita vs Shkëndija (21:00)
- Rijeka vs AEK Larnaca (21:00)
- Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio (21:00)
- Legia Warszawa vs Sparta Praha (21:00)
- Strasbourg vs Crystal Palace (21:00)
- Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk (21:00)
Matchday 5: Thursday 11 December
- Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
- Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
- Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
- Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
- Noah vs Legia Warszawa (18:45)
- Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
- Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
- Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
- Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
- Aberdeen vs Strasbourg (21:00)
- Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk (21:00)
- Rijeka vs Celje (21:00)
- Lech Poznań vs Mainz (21:00)
- KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport (21:00)
- Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc (21:00)
- Raków vs Zrinjski (21:00)
- Shelbourne vs Crystal Palace (21:00)
- SK Rapid vs Omonoia (21:00)
Matchday 6: Thursday 18 December
All of Conference League games in the last matchday will be played at the same time, 21:00 CET, 20:00 GMT, to ensure no team gets unfair advantage knowing other results.
- Mainz vs Samsunspor
- Sparta Praha vs Aberdeen
- AEK Athens vs Universitatea Craiova
- AEK Larnaca vs Shkëndija
- AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace vs KuPS Kuopio
- Shakhtar Donetsk vs Rijeka
- Dynamo Kyiv vs Noah
- Lausanne-Sport vs Fiorentina
- Zrinjski vs SK Rapid
- Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
- Celje vs Shelbourne
- Omonoia vs Raków
- Strasbourg vs Breidablik
- Rayo Vallecano vs Drita
- Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc vs Lech Poznań
- Slovan Bratislava vs Häcken