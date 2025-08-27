Gamereactor

  •   English


Log in member
Gamereactor
Sports

Every NBA star taking part in EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... and 'Joker'

EuroBasket will be filled with household names from NBA, and some less known players.

Subscribe to our newsletter here!

* Required field
HQ

EuroBaket 2025 kicks off today, with the first matches of the group stage on Wednesday, August 27, in Latvia and Finland (for Groups A and B) and on Thursday August 28 in Cyprus and Poland (Groups C and D). Polls show a clear favourite, Serbia, with Germany as frontrunners and France, Latvia, Greece and Slovenia still holding some chances... with Spain predicted to be the biggest disappointment.

For Serbia, all expectations lay on Nikola Jokic, one of the best players from NBA, winner of the ring in with Denver Nuggets and named MVP of the league in 2021, 2022 and 2024. But the other favourites also rely on their NBA stars, like Luka Doncic (Los Angeles Lakers) for Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) for Greece, Franz Wagner (Orlando Magic) for Germany, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) for Spain or Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) also for Serbia.

Every NBA (current or former) at EuroBasket 2025:

But the list is much longer. Here we have (courtesy of NBA.com) a list of every NBA player taking part in this year's FIBA EuroBasket. First the current players:

Bosnia and Herzegovina



  • Jusurf Nurkić - Utah Jazz

Czechia



  • Vit Krejčí - Atlanta Hawks

Finland



  • Lauri Markkanen - Utah Jazz

France



  • Bilal Coulibaly - Washington Wizards

  • Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks

  • Alex Sarr - Washington Wizards

  • Guerschon Yabusele - New York Knicks

  • Isaïa Cordinier (selected in an NBA Draft)

Georgia



  • Goga Bitadze - Orlando Magic

  • Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors

Germany



  • Tristan Da Silva - Orlando Magic

  • Franz Wagner - Orlando Magic

  • Dennis Schröder - Sacramento Kings

Great Britain



  • Tarik Phillip (selected in an NBA Draft)

Greece



  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Israel



  • Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

  • Yam Madar (Selected in an NBA Draft)

Italy



  • Simone Fontecchio (Miami Heat)

  • Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie for 2025/26)

  • Matteo Spagnolo (selected in an NBA Draft)

  • Gabriele Procida (selected in an NBA Draft)

Latvia



  • Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks

Lithuania



  • Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets

  • Rokas Jokubaitis (selected in an NBA Draft)

Montenegro



  • Nikola Vučević - Chicago Bulls

Portugal



  • Neemias Queta - Boston Celtics

Serbia



  • Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers

  • Nikola Jokić - Denver Nuggets

  • Nikola Jović - Miami Heat

  • Tristan Vukečvić - Washington Wizards

  • Vanja Marinković (selected in an NBA Draft)

  • Nikola Milutinov (selected in an NBA Draft)

Slovenia



  • Luka Dončić - Los Angeles Lakers

Spain



  • Santi Aldama - Memphis Grizzlies

Sweden



  • Pelle Larsson - Miami Heat

Türkiye



  • Adem Bona - Philadelphia 76ers

  • Alperen Şengün - Houston Rockets

And now, for the former NBA players playing in EuroBasket 2025:

France



  • Jaylen Hoard

  • Timothé Luwawu-Cabarrot

  • Théo Maledon

  • Élie Okobo

Georgia



  • Tornike Shengelia

Germany



  • Daniel Theis

  • Isaac Bonga

Greece



  • Kostas Antetokounmpo

  • Tyler Dorsey

  • Kostas Papanikolaou

Italy



  • Danilo Gallinari

  • Nicolò Melli

Latvia



  • Dāvis Bertāns

  • Dairis Bertāns

Lithuania



  • Deividas Siryvdis

  • Azuolas Tubelis

Montenegro



  • Marko Simonovic

Serbia



  • Marko Gudurić

  • Vasilije Micić

  • Filip Petrušev

Spain



  • Juancho Hernangómez

  • Willy Hernangómez

Türkiye



  • Onuralp Bitim

  • Furkan Korkmaz

  • Shane Larkin

  • Cedi Osman

  • Ömer Yurtseven

Every NBA star taking part in EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... and 'Joker'
sportoakimirka / Shutterstock

This post is tagged as:

SportsbasketballEuroBasketNBA


Loading next content