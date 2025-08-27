Every NBA star taking part in EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... and 'Joker'
EuroBasket will be filled with household names from NBA, and some less known players.
EuroBaket 2025 kicks off today, with the first matches of the group stage on Wednesday, August 27, in Latvia and Finland (for Groups A and B) and on Thursday August 28 in Cyprus and Poland (Groups C and D). Polls show a clear favourite, Serbia, with Germany as frontrunners and France, Latvia, Greece and Slovenia still holding some chances... with Spain predicted to be the biggest disappointment.
For Serbia, all expectations lay on Nikola Jokic, one of the best players from NBA, winner of the ring in with Denver Nuggets and named MVP of the league in 2021, 2022 and 2024. But the other favourites also rely on their NBA stars, like Luka Doncic (Los Angeles Lakers) for Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) for Greece, Franz Wagner (Orlando Magic) for Germany, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) for Spain or Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) also for Serbia.
Every NBA (current or former) at EuroBasket 2025:
But the list is much longer. Here we have (courtesy of NBA.com) a list of every NBA player taking part in this year's FIBA EuroBasket. First the current players:
Bosnia and Herzegovina
- Jusurf Nurkić - Utah Jazz
Czechia
- Vit Krejčí - Atlanta Hawks
Finland
- Lauri Markkanen - Utah Jazz
France
- Bilal Coulibaly - Washington Wizards
- Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks
- Alex Sarr - Washington Wizards
- Guerschon Yabusele - New York Knicks
- Isaïa Cordinier (selected in an NBA Draft)
Georgia
- Goga Bitadze - Orlando Magic
- Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors
Germany
- Tristan Da Silva - Orlando Magic
- Franz Wagner - Orlando Magic
- Dennis Schröder - Sacramento Kings
Great Britain
- Tarik Phillip (selected in an NBA Draft)
Greece
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Israel
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Yam Madar (Selected in an NBA Draft)
Italy
- Simone Fontecchio (Miami Heat)
- Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie for 2025/26)
- Matteo Spagnolo (selected in an NBA Draft)
- Gabriele Procida (selected in an NBA Draft)
Latvia
- Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks
Lithuania
- Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets
- Rokas Jokubaitis (selected in an NBA Draft)
Montenegro
- Nikola Vučević - Chicago Bulls
Portugal
- Neemias Queta - Boston Celtics
Serbia
- Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers
- Nikola Jokić - Denver Nuggets
- Nikola Jović - Miami Heat
- Tristan Vukečvić - Washington Wizards
- Vanja Marinković (selected in an NBA Draft)
- Nikola Milutinov (selected in an NBA Draft)
Slovenia
- Luka Dončić - Los Angeles Lakers
Spain
- Santi Aldama - Memphis Grizzlies
Sweden
- Pelle Larsson - Miami Heat
Türkiye
- Adem Bona - Philadelphia 76ers
- Alperen Şengün - Houston Rockets
And now, for the former NBA players playing in EuroBasket 2025:
France
- Jaylen Hoard
- Timothé Luwawu-Cabarrot
- Théo Maledon
- Élie Okobo
Georgia
- Tornike Shengelia
Germany
- Daniel Theis
- Isaac Bonga
Greece
- Kostas Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Kostas Papanikolaou
Italy
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
Latvia
- Dāvis Bertāns
- Dairis Bertāns
Lithuania
- Deividas Siryvdis
- Azuolas Tubelis
Montenegro
- Marko Simonovic
Serbia
- Marko Gudurić
- Vasilije Micić
- Filip Petrušev
Spain
- Juancho Hernangómez
- Willy Hernangómez
Türkiye
- Onuralp Bitim
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ömer Yurtseven