Europa League draw full results: rivals for all 36 teams
These are the rivals for all teams at Europa League, with the calendar being released this Sunday.
The 36 teams from UEFA Europa League already know their rivals during the League Phase. The competition starts late september, and there will be eight matchdays for the league stage, until 29 January 2029, with the format you may remember from last year: the best eight teams from the 36 qualify for round of 16, and teams ranked 9-24 play an extra play-off round. This year, with some changes due to last year's complaints...
After the draw that took place in Monaco on Friday, all 36 teams know their rivals: 4 games home, 4 abroad, and never with teams from the same country. 2 from each pot, to ensure fairness (four pots divided the teams according to their ranks).
All Europa League draw results:
Pot 1
AS ROMA: Lille (H), Rangers (A), Viktoria Plzen (H), Celtic (A), Midtjylland (H), Nice (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A).
PORTO: Rangers (H), RB Salzburg (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Plzen (A), Nice (H), Nottingham Forest (A), Malmo (H), Utrecht (A).
RANGERS: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Ferencvaros (A), Ludogorets (H), Sturm Graz (A), Genk (H), Brann (A).
FEYENOORD Aston Villa (H), Real Betis (A), Celtic (H), Braga (A), Sturm Graz (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A).
LILLE: Dinamo Zagreb (H), Roma (A), PAOK (H), Crvena zvezda (A), Freiburg (H), Young Boys (A), Brann (H), Celta Vigo (A).
DINAMO ZAGREB: Real Betis (H), Lille (A), Fenerbahce (H), Maccabi Tel Aviv (A), FCSB (H), Midtjylland (A), Celta Vigo (H), Malmo (A).
REAL BETIS: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Lyon (H), PAOK (A), Nottingham Forest (H), Ludogorets (A), Utrecht (H), Genk (A).
RED BULL SALZBURG: Porto (H), Aston Villa (A), Ferencvaros (H), Lyon(A), Basel (H), Freiburg (A), Go Ahead Eagles (H), Bologna (A).
Aston Villa: RB Salzburg (H), Feyenoord (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)
Pot 2
FENERBAHCE: Aston Villa (H), Dinamo Zagreb (A), Ferencvaros (H), Viktoria Plzen (A), Nice (H), FCSB (A), Stuttgart (H), Brann (A)
BRAGA: Feyenoord (H), Rangers (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Nice (A), Genk (H), Go Ahead Eagles (A)
CRVENA ZVEZDA: Lille (H), Porto (A), Celtic (H), Braga (A), FCSB (H), Sturm Graz (A), Celta Vigo (H), Malmo (A)
VIKTORIA PLZEN: Porto (H), Roma (A), Fenerbahce (H), Ferencvaros (A), Freiburg (H), Basel (A), Malmo (H), Panathinaikos (A)
LYON: RB Salzburg (H), Betis (A), PAOK (H), Maccabi Tel Aviv (A), Basel (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Utrecht (A)
PAOK: Real Betis (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Lyon (A), Young Boys (H), Ludogorets (A), Brann (H), Celta Vigo (A)
CELTIC: Roma (H), Feyenoord (A), Braga (H), Crvena zvezda (A), Stum Graz (H), FC Midjylland (A), Utrecht (H), Bologna (A).
FERENCVAROS: Rangers (H), RB Salzburg (A), Viktoria Plzen (H), Fenerbahce (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
MACCABI TEL AVIV: Dinamo Zagreb (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Midjylland (H), Freiburg (A), Bologna (H), Stuttgart (A)
Pot 3
YOUNG BOYS: Lille (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Ludogorets (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A)
BASEL: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Viktoria Plzen (H), Lyon (A), FCSB (H), Freiburg (A), Stuttgart (H), Genk (A)
MIDTJYLLAND: Dinamo Zagreb (H), AS Roma (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Sturm Graz (H), Nottingham Forest (A), Genk (H), Brann (A)
LUDOGORETS: Real Betis (H), Rangers (A), PAOK (H), Ferencvaros (A), Nice (H), Young Boys (A), Celta (H), Malmo (A)
NOTTINGHAM FOREST: Porto (H), Real Betis (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Midtjylland (H), Sturn Graz (A), Malmo (H), Utrecht (A).
FREIBURG: RB Salzburg (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Viktoria Plzen (A), Basel (H), Nice (A), Utrecht (H), Bologna (A)
STURM GRAZ: Rangers (H), Feyenoord (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Midtjylland (A), Brann (H), Panathinaikos (A)
FCSB: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Crvena zvezda (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)
NICE: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Fenerbahce (A), Freiburg (H), Ludogorets (A), Go Ahead Eagles (H), Celta Vigo (A)
Pot 4
BOLOGNA: RB Salzburg (H), Aston Villa (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Freiburg (H), FCSB (A), Brann (H), Celta Vigo (A)
CELTA VIGO: Lille (H), Dinamo Zagreb (A), PAOK (H), Crvena zvezda (A), Nice (H), Ludogorets (A), Bologna (H), Stuttgart (A)
STUTTGART: Feyenoord (H), AS Roma (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)
PANATHINAIKOS: Roma (H), Feyenoord (A), Viktoria Plzen (H), Ferencvaros (A), Sturm Graz (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Malmo (A)
MALMO: Dinamo Zagreb (H), Porto (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Plzen (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
GO AHEAD EAGLES: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Braga (H), Lyon (A), FCSB (H), Nice (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A)
UTRECHT: Porto (H), Real Betis (A), Lyon (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Freiburg (A), Genk (H), Brann (A)
GENK: Real Betis (H), Rangers (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Basel (H), Midtjylland (A), Malmo (H), Utrecht (A)
BRANN: Rangers (H), Lille (A), Fenerbahce (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Sturm Graz (A), Utrecht (H), Bologna (A)