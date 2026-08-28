Europa League 2026/27 draw: all matches for each team during league phase
These are the UEFA Europa League matches from September to January.
After the Champions League draw was made on Thursday, the draw of the Europa League and Conference League league phases was made on Saturday, to decide the path of each team in the league phase. The second tier competition will start very soon, the week of September 16/17 2026 (one week after the Champions League begins) and will comprise of eight matchdays until January 28, 2026.
36 teams qualified for the UEFA Europa League 2026/27, divided in four pots according to their UEFA coefficient. Each will play two teams of each pot, to secure a balanced competition, and each will play four times at home and four away.
Finally, the Europa League schedule with dates and times will be released no later than Sunday, 30 August.
Europa League 2026/27 draw: all matches for each team
Pot 1
Bayer Leverkusen: Marseille (H), Lyon (A), Salzburg (H), GNK Dinamo (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Beşiktaş (H), OFI Crete (A)
Benfica: AZ Alkmaar (H), Milan (A), Celtic (H), Viktoria Plzeň (A), Lech Poznań (H), Omonia (A), OFI Crete (H), N.E.C. (A
Juventus: Real Sociedad (H), AZ Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencváros (A), Omonia (H), Celta (A), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (A)
Milan: Benfica (H), Olympiacos (A), Ferencváros (H), Salzburg (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Lyon: Bayer Leverkusen (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Jagiellonia (A), Lillestrøm (H), Hoffenheim (A)
AZ Alkmaar: Juventus (H), Benfica (A), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), H. Beer-Sheva (H), Ararat-Armenia (A)
Olympiacos: Milan (H), Marseille (A), Sparta Praha (H), Rennes (A), Jagiellonia (H), Celje (A), Hoffenheim (H), Torreense (A)
Real Sociedad: Lyon (H), Juventus (A), Viktoria Plzeň (H), Union SG (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Lillestrøm (A)
Marseille: Olympiacos (H), Bayer Leverkusen (A), Anderlecht (H), Celtic (A), Celta (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (H), Beşiktaş (A)
Pot 2
Ferencváros: Juventus (H), Milan (A), Viktoria Plzeň (H), Celtic (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Torreense (H), Hoffenheim (A)
Viktoria Plzeň: Benfica (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Ferencváros (A), Jagiellonia (H), Bournemouth (A), Levski Sofia (H), Lillestrøm (A)
Union SG: Real Sociedad (H), Lyon (A), Celtic (H), Viktoria Plzeň (A), Lech Poznań (H), Celta (A), H. Beer-Sheva (H), Beşiktaş (A)
GNK Dinamo: Leverkusen (H), AZ Alkmaar (A), Anderlecht (H), Rennes (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (A)
Salzburg: Milan (H), Leverkusen (A), Sparta Praha (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Celje (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Celtic: Marseille (H), Benfica (A), Ferencváros (H), Union SG (A), Celta (H), Omonia (A), Beşiktaş (H), Torreense (A)
Sparta Praha: AZ Alkmaar (H), Olympiacos (A), Rennes (H), Salzburg (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Lillestrøm (H), Ararat-Armenia (A)
Rennes: Olympiacos (H), Juventus (A), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (A), Omonia (H), Sturm Graz (A), OFI Crete (H), N.E.C. (A)
Anderlecht: Lyon (H), Marseille (A), Salzburg (H), GNK Dinamo (A), Sunderland (H), Jagiellonia (A), Hoffenheim (H), OFI Crete (A)
Pot 3
Sturm Graz: Marseille (H), AZ Alkmaar (A), Rennes (H), GNK Dinamo (A), Celje (H), Bournemouth (A), OFI Crete (H), Hoffenheim (A)
Lech Poznań: Leverkusen (H), Benfica (A), Ferencváros (H), Union SG (A), Sunderland (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), OFI Crete (A)
Crystal Palace: Real Sociedad (H), Lyon (A), Sparta Praha (H), Salzburg (A), Lech Poznań (H), Jagiellonia (A), Hoffenheim (H), Beşiktaş (A)
Bournemouth: Milan (H), Real Sociedad (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Sturm Graz (H), Celta (A), H. Beer-Sheva (H), Lillestrøm (A)
Celje: Olympiacos (H), Leverkusen (A), Salzburg (H), Ferencváros (A), Omonia (H), Sturm Graz (A), N.E.C. (H), Ararat-Armenia (A)
Jagiellonia: Lyon (H), Olympiacos (A), Anderlecht (H), Viktoria Plzeň (A), Crystal Palace (H), Sunderland (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)
Omonia: Benfica (H), Juventus (A), Celtic (H), Rennes (A), Celta (H), Celje (A), Beşiktaş (H), N.E.C. (A)
Celta: Juventus (H), Marseille (A), Union SG (H), Celtic (A), Bournemouth (H), Omonia (A), Lillestrøm (H), H. Beer-Sheva (A)
Pot 4
Hoffenheim: Lyon (H), Olympiacos (A), Ferencváros (H), Anderlecht (A), Sturm Graz (H), Crystal Palace (A), Beşiktaş (H), OFI Crete (A)
Beşiktaş: Marseille (H), Leverkusen (A), Union SG (H), Celtic (A), Crystal Palace (H), Omonia (A), H. Beer-Sheva (H), Hoffenheim (A)
Torreense: Olympiacos (H), Real Sociedad (A), Celtic (H), Ferencváros (A), Sunderland (H), Lech Poznań (A), Ararat-Armenia (H), Lillestrøm (A)
H. Beer-Sheva: Juventus (H), AZ Alkmaar (A), GNK Dinamo (H), Union SG (A), Celta (H), Bournemouth (A), OFI Crete (H), Beşiktaş (A)
N.E.C.: Benfica (H), Juventus (A), Rennes (H), GNK Dinamo (A), Omonia (H), Celje (A), Levski Sofia (H), Ararat-Armenia (A)
OFI Crete: Leverkusen (H), Benfica (A), Anderlecht (H), Rennes (A), Lech Poznań (H), Sturm Graz (A), Hoffenheim (H), H. Beer-Sheva (A)
Lillestrøm: Real Sociedad (H), Lyon (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Bournemouth (H), Celta (A), Torreense (H), Levski Sofia (A)
Levski Sofia: Milan (H), Marseille (A), Salzburg (H), Viktoria Plzeň (A), Jagiellonia (H), Sunderland (A), Lillestrøm (H), N.E.C. (A)
Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (H), Milan (A), Sparta Praha (H), Salzburg (A), Celje (H), Jagiellonia (A), N.E.C. (H), Torreense (A)