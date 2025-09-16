Gamereactor

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26: PSG's starting 11 are the top 11 best-rated players in the league

Not that we're surprised.

When you win the treble and also basically never lose the regional league title, there's very little reason to assume that your players won't be the best-rated ones in the division. That's certainly the case with Paris Saint-Germain in the upcoming EA Sports FC 26, as the starting 11 top the Ligue 1 ratings charts.

As per the top 26 players in the French first division, you can see them below.


  • Ousmane Dembélé - 90 - PSG

  • Achraf Hakimi - 89 - PSG

  • Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG

  • Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG

  • Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG

  • Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG

  • Willian Pacho - 86 - PSG

  • Désiré Doué - 85 - PSG

  • Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG

  • João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG

  • Bradley Barcola - 85 - PSG

  • Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille

  • Lucas Chevalier - 83 - PSG

  • Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille

  • Denis Zakaria - 82 - AS Monaco

  • Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille

  • Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille

  • Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais

  • Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille

  • Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille

  • Lucas Hernández - 81 - PSG

  • Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille

  • Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco

  • Kevin Trapp - 81 - Paris FC

  • Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco

  • Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille

Don't miss the best-rated Premier League, LaLiga, Bundesliga, Saudi Pro League, and MLS players either.

EA Sports FC 26

