EA Sports FC 26 names the top LaLiga players, and Lamine Yamal doesn't top the chart
The best 26 individuals from the region have been revealed, as have the best 26 LaLiga F stars.
Yesterday, we reported on the news that revealed the 26 best-rated Premier League players in EA Sports FC 26 and now we can add to that by talking about Spain's LaLiga. The best 26 stars from the regional league have been named, and as expected, the list is dominated by Real Madrid and Barcelona players. Check out the chart below.
- Kylian Mbappé - 91 - Real Madrid
- Jude Bellingham - 90 - Real Madrid
- Raphael Dias Belloli - 89 - FC Barcelona
- Lamine Yamal Nasraoui Ebana - 89 - FC Barcelona
- Pedro González López - 89 - FC Barcelona
- Federico Valverde - 89 - Real Madrid
- Vinícius José de Oliveira Júnior - 89 - Real Madrid
- Thibaut Courtois - 89 - Real Madrid
- Robert Lewandowski - 88 - FC Barcelona
- Jan Oblak - 88 - Atlético de Madrid
- Frenkie de Jong - 87 - FC Barcelona
- Jules Koundé - 87 - FC Barcelona
- Julián Alvarez - 87 - Atlético de Madrid
- Antonio Rüdiger - 86 - Real Madrid
- Trent Alexander-Arnold - 86 - Real Madrid
- Nicholas Williams Arthur - 86 - Athletic Club
- Marc-André ter Stegen - 86 - FC Barcelona
- Daniel Olmo Carvajal - 85 - FC Barcelona
- Daniel Carvajal Ramos - 85 - Real Madrid
- Rodyrgo Silva de Goes - 85 - Real Madrid
- Antoine Griezmann - 85 - Atlético de Madrid
- Unai Simón Mendibil - 84 - Athletic Club
- Francisco Román Alarcón Suárez - 84 - Real Betis
- Alejandro Baena Rodríguez - 84 - Atlético de Madrid
- Oihan Sancet Tirapu - 84 - Athletic Club
- Eder Gabriel Militão - 84 - Real Madrid
The top LaLiga F players have also been named, and naturally, pretty much all of them are from Barcelona and Real Madrid too.
- Alexia Putellas Segura - 91 - FC Barcelona
- Aitana Bonmatí Conca - 91 - FC Barcelona
- Caroline Graham Hansen - 90 - FC Barcelona
- Patricia Guijarro Gutiérrez - 89 - FC Barcelona
- María Pilar León Cebrián - 89 - FC Barcelona
- Ewa Pajor - 88 - FC Barcelona
- Irene Paredes Hernández - 88 - FC Barcelona
- Claudia Pina Medina - 86 - FC Barcelona
- Ona Batlle Pascual - 86 - FC Barcelona
- Caroline Weir - 85 - Real Madrid
- Linda Caicedo - 85 - Real Madrid
- Catalina Thomas Coll Lluch - 84 - FC Barcelona
- Salma Celeste Paralluelo Ayingono - 84 - FC Barcelona
- Alba Redondo Ferrer - 84 - Real Madrid
- Sara Däbritz - 84 - Real Madrid
- Merle Frohms - 84 - Real Madrid
- Athenea del Castillo - 83 - Real Madrid
- Maëlle Lakrar - 82 - Real Madrid
- Maria Méndez Fernández - 82 - Real Madrid
- Signe Bruun - 82 - Real Madrid
- Gabriela García - 82 - Atlético de Madrid
- María Isabel Rodríguez Rivero - 82 - Real Madrid
- Laia Aleixandri López - 81 - FC Barcelona
- Filippa Angeldahl - 81 - Real Madrid
- Teresa José Abelleira Dueñas - 81 - Real Madrid
- Dolores Gallardo Núñez - 81 - Atlético de Madrid