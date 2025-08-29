Sports
Conference League draw full results: rivals for all 36 teams confirmed
The league phase starts in October 2.
The rivals for 36 teams from UEFA Conference League were announced on Friday, during the draw shared with Europa League. The competition is set to start in one month (October 2, 2025), with each team playing six league phase games, the same format that debuted last year, that ensures bigger variety and fairness in the match ups.
These are the results, with the calendar being released on Sunday August 31 at the latest
All Conference League draw results:
Aberdeen
Home: Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA), Noah (ARM)
Away: Sparta Praha (CZE), AEK Athens (GRE), AEK Larnaca (CYP)
AEK Athens
Home: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Away: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)
AEK Larnaca
Home: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Away: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)
AZ Alkmaar
Home: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Away: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Breiðablik
Home: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Away: Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)
Celje
Home: Legia Warszawa (POL), AEK Athens (GRE), Shelbourne (IRL)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Crystal Palace
Home: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Strasbourg (FRA), Shelbourne (IRL)
Drita
Home: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Away: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)
Dynamo Kyiv
Home: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Away: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)
Fiorentina
Home: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Athens (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Away: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Häcken
Home: Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Away: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)
Hamrun Spartans
Home: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)
Jagiellonia
Home: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Away: AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)
KuPS Kuopio
Home: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
L. Red Imps
Home: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Away: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)
Lausanne-Sport
Home: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Away: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Lech Poznań
Home: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)
Legia Warszawa
Home: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Away: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)
Mainz
Home: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Away: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Noah
Home: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Omonoia
Home: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Away: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Raków
Home: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Away: Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)
Rayo Vallecano
Home: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Away: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)
Rijeka
Home: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Away: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
S. Bratislava
Home: Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), Häcken (SWE)
Away: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)
Samsunspor
Home: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Athens (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Away: Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)
Shakhtar
Home: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)
Shamrock Rovers
Home: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Away: Sparta Praha (CZE), AEK Athens (GRE), Breiðablik (ISL)
Shelbourne
Home: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Away: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)
Shkëndija
Home: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Away: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Sigma Olomouc
Home: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Away: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
SK Rapid
Home: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Away: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)
Sparta Praha
Home: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Away: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)
Strasbourg
Home: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Away: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)
U. Craiova
Home: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)
Away: SK Rapid (AUT), AEK Athens (GRE), Raków (POL)
Zrinjski
Home: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)