Sports

Conference League draw full results: rivals for all 36 teams confirmed

The league phase starts in October 2.

HQ

The rivals for 36 teams from UEFA Conference League were announced on Friday, during the draw shared with Europa League. The competition is set to start in one month (October 2, 2025), with each team playing six league phase games, the same format that debuted last year, that ensures bigger variety and fairness in the match ups.

These are the results, with the calendar being released on Sunday August 31 at the latest

All Conference League draw results:

Aberdeen


Home: Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA), Noah (ARM)
Away: Sparta Praha (CZE), AEK Athens (GRE), AEK Larnaca (CYP)

AEK Athens


Home: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Away: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca


Home: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Away: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)

AZ Alkmaar


Home: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Away: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik


Home: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Away: Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)

Celje


Home: Legia Warszawa (POL), AEK Athens (GRE), Shelbourne (IRL)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace


Home: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Strasbourg (FRA), Shelbourne (IRL)

Drita


Home: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Away: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)

Dynamo Kyiv


Home: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Away: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)

Fiorentina


Home: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Athens (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Away: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)

Häcken


Home: Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Away: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans


Home: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)

Jagiellonia


Home: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Away: AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio


Home: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)

L. Red Imps


Home: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Away: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport


Home: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Away: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań


Home: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Away: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa


Home: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Away: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)

Mainz


Home: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Away: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)

Noah


Home: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)

Omonoia


Home: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Away: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)

Raków


Home: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Away: Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano


Home: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Away: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)

Rijeka


Home: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Away: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

S. Bratislava


Home: Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), Häcken (SWE)
Away: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)

Samsunspor


Home: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Athens (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Away: Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)

Shakhtar


Home: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)
Away: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers


Home: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Away: Sparta Praha (CZE), AEK Athens (GRE), Breiðablik (ISL)

Shelbourne


Home: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Away: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)

Shkëndija


Home: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Away: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc


Home: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Away: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

SK Rapid


Home: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Away: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)

Sparta Praha


Home: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Away: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)

Strasbourg


Home: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Away: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)

U. Craiova


Home: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)
Away: SK Rapid (AUT), AEK Athens (GRE), Raków (POL)

Zrinjski


Home: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Away: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)

