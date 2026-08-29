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Champions League 2026/27 league phase calendar: September 8, 2026, to January 2027
The league phase starts on September 8, with highlights including Real Madrid vs. Inter, Liverpool vs. Atleti or Napoli vs. Arsenal.
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Two days after the Champions League 2026/27 draw was made, to decide the rivals of all 36 teams during the eight matchdays between September 8, 2026, and January 2027, UEFA has released the calendaras of the entire league phase.
The league phase will start very soon, on the week between Tuesday September 8 and Thursday September 10.
Champions League 2026/27 league Matchday 1
Tuesday 8 September 2026
- AEK Athens vs LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Club Brugge vs Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Borussia Dortmund vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto vs Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lille vs Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid vs Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST
Wednesday 9 September 2026
- Barcelona vs Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Stuttgart vs Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Liverpool vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP vs Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
Thursday 10 September 2026
- Fenerbahçe vs Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Como vs Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester United vs Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slavia Praha vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
Champions League will return one month later: October 13-14; then October 20-21; November 3-4; November 24-25; December 8-9; and finally January 19-20 2027 and the final matchday on January 27, 2027.
Below, you can see the entire Champions League 2026/27 calendar:
Matchday 2
Tuesday 13 October 2026
- Lens vs Sporting CP: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Arsenal vs Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético de Madrid vs Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Galatasaray vs Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Leipzig vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Viking vs Bayern München: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Villarreal vs Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST
Wednesday 14 October 2026
- Feyenoord vs Como: 18:45 CEST, 17:45 BST
- LASK vs Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Aston Villa vs Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Shakhtar Donetsk vs AEK Athens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slovan Bratislava vs Stuttgart: 21:00 CEST, 20:00 BST
Matchday 3
Tuesday 20 October 2026
- Fenerbahçe vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Liverpool vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs AEK Athens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain vs Barcelona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stuttgart vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
Wednesday 21 October 2026
- Como vs Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Lille vs Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Aston Villa vs Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Club Brugge vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid vs Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP vs LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST
Matchday 4
Tuesday 3 November 2026
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Stuttgart: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid vs Bayern München
- Barcelona vs Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Villarreal vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
Wednesday 4 November 2026
- AEK Athens vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe vs LiverpooL: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens vs Como: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking vs Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT
Matchday 5
Tuesday 24 November 2026
- Bodø/Glimt vs LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Como vs AEK Athens: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord vs Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig vs Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slovan Bratislava vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
Wednesday 25 November 2026
- Sabah vs Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slavia Praha vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid vs Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Stuttgart: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT
Matchday 6
Tuesday 8 December 2026
- Viking vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal vs Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Athens vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma vs Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Barcelona vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern München vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Leipzig: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Napoli vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Wednesday 9 December 2026
- Real Betis vs Como: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund vs Inter : 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs Porto : 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stuttgart vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
Matchday 7
Tuesday 19 January 2027
- Bodø/Glimt vs Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Athens vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stuttgart vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Wednesday 20 January 2027
- Fenerbahçe vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Sabah vs Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Como vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leipzig vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
Matchday 8: Wednesday, January 27, all 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal vs Sabah
- Roma vs Lille
- Atlético de Madrid vs Fenerbahçe
- Borussia Dortmund vs AEK Athens
- Club Brugge vs Bodø/Glimt
- Bayern München vs Real Betis
- Barcelona vs Como
- Shakhtar Donetsk vs Real Madrid
- Feyenoord vs Leipzig
- LASK vs Porto
- Liverpool vs Lens
- Manchester City vs Sporting CP
- Paris Saint-Germain vs Galatasaray
- PSV Eindhoven vs Stuttgart
- Slavia Praha vs Aston Villa
- Napoli vs Viking
- Villarreal vs Manchester United
- Slovan Bratislava vs Inter